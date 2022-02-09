الكاظمي يجتمع برئيس محكمة استئناف ميسان الاتحادية – عاجل

اجتمع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، برئيس محكمة استئناف ميسان الاتحادية القاضي حيدر حنون زاير، وذلك خلال زيارته إلى محافظة ميسان.

وشدّد الكاظمي خلال الاجتماع على استقلالية عمل الهيئات القضائية، مشيدا بشجاعتها في التصدي لقضايا الجريمة المنظمة، وكل ما يعكّر السلم الأهلي، بحسب بيان لمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

وقدّم الكاظمي "تعازيه إلى الأسرة القضائية باستشهاد القاضي أحمد فيصل الساعدي، وجدّد تأكيده على تقديم الحماية الأمنية لها، وكلّ ما يسهل عمل القضاء المستقل، ويسهم في فرض كلمة القانون، وتقديم المجرمين إلى العدالة.