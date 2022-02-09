الاتحادية تحدد موعد مرافعة الدعوى ضد زيباري

وقالت الاتحادية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "يوم الأحد المقبل 3 شباط سيكون موعداً للمرافعة بشان الدعوى المقامة ضد قبول ترشيح هوشيار زيباري والمرقمة (17 اتحادية)".ويوم الأحد الماضي، قررت المحكمة الاتحادية، إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.جاء ذلك على خلفية دعوى تقدم بها أربعة نواب (علي تركي جسوم، وديلان غفور صالح، وكاروان علي يارويس، وكريم شكور محمد) أشاروا فيها إلى أن ترشيح زيباري يخالف أحكام الدستور.