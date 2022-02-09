الوطني الكردستاني: أغلب مناصب كردستان بيد الحزب الديمقراطي

وقالت رابحة حمد خلال برنامج "علناً" الذي تبثه السومرية، إن "تشكيل الحكومة صعب جداً"، معتبرة أن "لقاءات قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني هي مع الاطراف التي لديها مشكلات نحن ليس لدينا مشكلة".وأضافت أن "اغلب المناصب العليا في اقليم كردستان بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني"، مشيرة الى أن "الاتحاد الوطني الكردستاني كان ناجحا في منصب رئيس الجمهورية".