رئاسة البرلمان توجه دعوة تخص التصنيع الحربي – عاجل

وذكر المكتب الاعلامي للزاملي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي استقبل بمكتبه، محمد صاحب الدراجي رئيس هيئة التصنيع الحربي ".وقال الزاملي،ان "العراق يملك عدد من الشركات المتخصصة بالصناعات العسكرية، و عدد كبير من الخبرات الوطنية، التي تؤهلنا لبدء مرحلة التصنيع لسد جزء من احتياجات اجهزتنا الأمنية التي ما زالت تعتمد على ما يتم تأمينه عبر الاستيراد الذي يكلف الخزينة مبالغ كبيرة للأسف".ودعا عضو هيئة الرئاسة إلى، "تفعيل قانون هيئة التصنيع الحربي لما يمثله من دعامة اساسية للأمن والاقتصاد الوطني في البلاد، واعطاء مساحة واسعة لإمكانيات القطاع الخاص في هذا الأمر".