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العامري يوجه رسالة إلى "التيار والعصائب" بشأن أحداث ميسان - عاجل

سياسة

2022-02-10 | 05:52
العامري يوجه رسالة إلى "التيار والعصائب" بشأن أحداث ميسان - عاجل
9,333 مشاهدة

وجه رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الخميس، رسالة إلى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والامين العام لعصائب أهل الحق قيس الخزعلي، بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة ميسان.

وقال العامري في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "ما تشهده محافظة ميسان العزيزة من حوادث دموية أمر يبعث على الاسى والقلق ، ويؤدي الى سلب الشعور بالأمن والاستقرار ، وسبق لنا ان حذرنا من حالات التصعيد الذي قد تتسع معه دائرة العنف المتبادل ليأخذ مديات خطيرة يصعب وضع حد لها".

وتابع موجها رسالته، "لذلك نناشد اخواننا الاعزاء في التيار الصدري والعصائب وامتداداتهما العشائرية والسياسية ان يتحلوا باعلى درجات ضبط النفس ، ووعي المسؤولية الشرعي ، والبصيرة بعواقب الأمور كون الدم لا يجلب الا الدم ، وإن الاقتتال المحلي الذي انفق لأجله الاعداء المليارات ولم ينجحوا ، ربما يقدم إليهم بهذه الطريقة مجانا وعلى طبق من ذهب ، فنحذر اخواننا من الانجرار وراء الفتن والانصياع لمشاعر الغضب ، فالشجاع من احتمل المظلومية وصبر لحقن دم حرام او لردع عدو متربص".

وأبدى العامري، "استعداده لأي مسعى ينزع فتيل الازمة ويعضد جهود الخيرين لتجاوز هذه الازمة"، مردفا، "اني اقابل بالشكر والاعجاب خطاب الاعتدال والتهدئة للأخوين العزيزين السيد مقتدى الصدر والشيخ قيس الخزعلي ، وادعو الوجهاء وشيوخ العشائر وعقلاء القوم الى التمسك بالوقار وبعد النظر ورؤية الاصابع الخفية التي تدخل في مثل هذه الحوادث المؤسفة لتحولها الى تصفية حسابات قاسية".

وختم رئيس تحالف الفتح، "نهيب بكافة الأجهزة الأمنية البطلة اخذ دورها المنشود بكل جدية واقتدار من اجل بسط الامن وفرض القانون واعادة هيبة الدولة".
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