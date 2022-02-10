دعوة برلمانية الى القوى الكردية بشأن مرشح رئاسة الجمهورية

وقال مردان في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العراق بحاجة الى شخصية وطنية ليس عليها أي مؤشرات فساد وقادرة على مواجهة الملفات المهمة يتم التوافق عليها بين القوى الكردية ثم يتم ترشيحها لمنصب رئيس الجمهورية، ونعمل على دعمها من اجل العراق".واضاف، ان "الشعب العراقي تعب كثيراً وهنالك العديد من التحديات التي نحتاج الى الوقف بشكل توافقي وموحد من اجل حلها وهنالك ضرورة لتجاوز هذه الخطوة بغية الذهاب الى الاستحقاق المتبقي وهو مكلف منصب رئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة".وشدد النائب عن دولة القانون، على "أهمية استكمال جميع الاستحقاقات من خلال طرح شخصيات توافقية غير جدلية قادرة على تحقيق متطلبات المرحلة".