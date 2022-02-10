رئاسة البرلمان تحذر من "الفتنة"

وقال مكتب الزاملي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "طالب القوات الأمنية بالتصدي للجهات الخارجة عن القانون لمنع الانفلات الأمني وفرض الاستقرار والأمن في ميسان، وعليه يجب محاسبة القيادات الأمنية التي تتهاون أو تتستر على المجرمين أو مثيري الفتن في المحافظة، داعيًا شيوخ وابناء العشائر العراقية الاصيلة لتغليب الحكمة والتهدئة ونشر صوت الوعي لحقن دماء ابناء البلد والمذهب الواحد".وأكد عضو هيأة الرئاسة، على "اهمية التجاوب مع المبادرات التي طرحت من قبل بعض الزعامات الدينية والسياسية وفي مقدمتها مبادرة مقتدى الصدر والتي تضمنت تشكيل وفد رفيع المستوى للتهدئة وحل الخلاف ودفع الخطر ووأد الفتنة والحفاظ على السلم الأهلي".