المالكي: أوقفوا نار الفتنة في ميسان

وجه رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الجمعة، الشكر الى زعيم التيار الصدري والامين العام لعصائب أهل الحق، على خلفية محاولة تدارك الازمة في ميسان.

وذكر المالكي في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، ان "الفتنة نائمة لعن الله من ايقظها.. نشد على ايدي الوفدين المتفاوضين لايقاف نار الفتنة في محافظة ميسان، وارجو لهم التوفيق، واقدم لهم الشكر على جهودهم، كما اشكر قيادة التيار والعصائب على سرعة الاستجابة لتطويق الازمة".

واضاف المالكي "لكني اتمنى على الوفدين وضع العلاجات والضوابط لمنع تكرار ظاهرة الاغتيالات المتقابلة -بغضّ الطرف عن الفاعل- حاضرا ومستقبلا وفي ميسان وغيرها في العراق، ووضع آليات لكشف من يمارس القتل لفضحه اولا ولتعتقله الاجهزة الامنية".