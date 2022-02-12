النقل تكشف للسومرية ملفات الوفد اللبناني الذي يزور بغداد

وكان وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، والوفد المرافق له، قد وصلوا إلى بغداد، قبل قليل، حيث استقبلهم وزير النقل العراقي ناصر البندر.وقال البندر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الوفد اللبناني سيبحث في العراق ملفات كثيرة تخدم مصلحة بغداد وبيروت، أبرزها الترانزيت من لبنان الى العراق، عبر سوريا أو الأردن"، مبيناً أن هذا الموضوع تم إنهاءه لكن بقيت بعض التفاصيل الصغيرة لافتتاحه.وأضاف، أن الترانزيت سيخدم العراق، كما أنه سيمكن لبنان من التصدير للعراق ودول الخليج العربي.وأوضح البندر، ان "العراق ولبنان سيناقشان أيضأ ملفات تخص النقل والطيران، صباح الغد".