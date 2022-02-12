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خمسة ملفات سيناقشها ببغداد.. وزير الأشغال اللبناني: العراق دعمنا دائماً

سياسة

2022-02-12 | 08:31
خمسة ملفات سيناقشها ببغداد.. وزير الأشغال اللبناني: العراق دعمنا دائماً
765 مشاهدة

أكد وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية، اليوم السبت، أن العراق اثبت عبر التاريخ مساندته الدائمة للبنان، فيما كشف عن خمسة ملفات سيبحثها في بغداد.

وقال حمية في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العراق اثبت عبر التاريخ انه مساند للبنان على كافة المستويات، مبيناً أنه سيلتقي خلال زيارته العاصمة بغداد وزير النقل ومسؤول هيئة المنافذ الحدودية للنقاش حول موضوعات عدة الأبرز منها هو الترانزيت عبر العراق".

وأضاف، أنه "سيناقش مسألة المنتوجات الصناعية والزراعية اللبنانية والبضائع التي تصل على مرفأ بيروت والمتواجودة عبر سوريا والعراق وبالتالي ترانزيت الى الخليج وإيران".

وبين، أن "الوفد سيناقش أيضاً موضوع ساحات العبور، حيث البضائع اللبنانية تفرغ من البرادات على الحدود العراقية السورية، هذا الأمر سيناقش مع الجانب العراقي".

الملف الثالث، بحسب الوزير اللبناني، هو "إعمار مرفأ بيروت"، مؤكداً أن "الشركات العراقية مرحب بها للاستثمار على المرفأ وكافة المرافق التابعة لوزارة الأشغال اللبنانية".

وأشار إلى أنه "سيتم عقد اتفاقية تعاون في النقل الجوي والبري والبحري مع العراق، وتفعيل مذكرات التفاهم".

الملف الخامس الذي سيبحثه الوفد يتمحور حول "دور مرفأ بيروت في المرور عبر العراق الى ايران والخليج؛ لان كل المنتوجات التي تصل عبر البحر الى المرفأ نحاول تأمين لها طريق ترانزيت عبر العراق لتصل الى اسيا".

ورأى حمية، أن "العراق سيكون ايجابياً بدعم لبنان"، لافتاً إلى أن "زيارته سوف تستمر يومين فقط".

وكان وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حمية، والوفد المرافق له، قد وصلوا إلى بغداد، قبل قليل، حيث استقبلهم وزير النقل العراقي ناصر البندر.
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