الإطار التنسيقي يرحب بقرار حرمان زيباري من سباق الرئاسة

وقال الجمالي في بيان ورد للسومرية نيوز، "رسميًا نبارك لكم استبعاد هوشيار زيباري مرشح رئاسة الجمهورية"، مردفا "تم بعون الله تعالى كسب الدعوة القضائية لصالحنا حيث قررت المحكمة الاتحادية رد دعوة هوشيار زيباري".وأضاف أن "هذا القرار يثبت فساد زيباري وبذلك تم استبعاده كمرشح لرئاسة الجمهورية".وقررت المحكمة الاتحادية، منع مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري من الترشح لرئاسة الجمهورية.وذكر اعلام القضاء في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز، أن "المحكمة الاتحادية العليا تقرر بالحكم بعدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية".