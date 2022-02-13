الحلبوسي والسفير الامريكي يبحثان دعم القوات العراقية في مواجهة الارهاب

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل السفير الأمريكي لدى العراقماثيو تولر، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز استمرار التعاون في المجالين الاقتصادي والأمني، والتأكيد على أهمية دعم القوات العراقية في مواجهة تحديات الإرهاب وفق متبنيات الحوار الاستراتيجي".كما بحث اللقاء، وفق البيان، "تطورات الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة، فضلاً عن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".