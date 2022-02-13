أول تعليق من "زيباري" بعد حرمانه من الترشح لرئاسة الجمهورية

وقال زيباري في مؤتمر صحافي حضره مراسل السومرية، إنه "يحترم قرار القضاء بإبعاده من الترشيح لرئاسة الجمهورية".لكن زيباري اعتبر في الوقت نفسه، ذلك القرار بأنه "مبيت ومسيس".وأضاف، "هناك من لا يريد رئيساً قوياً للعراق، ويعمل على إعاقة وصول رئيس قوي إلى رئاسة الجمهورية"، مردفاً "هناك من عطل العملية السياسية والبرلمان لايقاف ترشيحنا".وأكد زيباري، أنه "المرشح الوحيد للحزب الديمقراطي الكردستاني، وسيكون للحزب خيارات قانونية".وفي وقت سابق من اليوم، قررت المحكمة الاتحادية، الحكم بعدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.ويوم الأحد الماضي، قررت المحكمة الاتحادية، إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية. ذلك على خلفية دعوى تقدم بها أربعة نواب (علي تركي جسوم، وديلان غفور صالح، وكاروان علي يارويس، وكريم شكور محمد) أشاروا فيها إلى أن ترشيح زيباري يخالف أحكام الدستور.