بالفيديو.. وقائع جلسة المحكمة الاتحادية للبت في قضية زيباري

وفي وقت سابق من اليوم، قررت المحكمة الاتحادية، الحكم بعدم دستورية ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس جمهورية العراق.وتعقيباً على ذلك، قال زيباري في مؤتمر صحافي حضره مراسل السومرية، إنه "يحترم قرار القضاء"، لكنه اعتبره في الوقت نفسه "مبيت ومسيس".ويوم الأحد الماضي، قررت المحكمة الاتحادية، إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية. ذلك على خلفية دعوى تقدم بها أربعة نواب (علي تركي جسوم، وديلان غفور صالح، وكاروان علي يارويس، وكريم شكور محمد) أشاروا فيها إلى أن ترشيح زيباري يخالف أحكام الدستور.