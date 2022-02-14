بدء اجتماع نواب الكتلة الصدرية مع مدراء بلدية مدينة الصدر وامين بغداد

عقدت الكتلة الصدرية، اليوم الاثنين، اجتماعا مع مدراء بلدية مدينة الصدر وامين بغداد.

وقال مراسلنا، إن "نواب الكتلة الصدرية عقدوا اجتماعا مع مدراء بلدية مدينة الصدر وامين بغداد، برئاسة برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي".