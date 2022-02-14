الكاظمي: هناك من حاول خلق فتنة طائفية في العراق

وقال الكاظمي خلال حضوره احتفالية رفع الستارة عن المنارة الثانية لمرقد الإمام علي (ع)، إنه "هناك من حاول خلق فتنة طائفية في العراق"، مبيناً أن "العراق مر بظروف صعبة ومعقدّة".وأضاف، "نحن بحاجة لترسيخ روح المحبة من أجل خدمة أبناء البلد"، مشدداً على "ضرورة العمل بروح الفريق الواحد لصناعة المستقبل".وأشار الكاظمي إلى أنه "في مثل هذه الأيام الصعبة يبرز دور قادة المجتمع ورجال الدين"، مردفاً "يجب العمل على جعل النجف الأشرف نقطة التقاء".وفيما دعا رئيس مجلس الوزراء، إلى "تبني قيم الإمام علي بالتعايش"، أكد أن "الإمام علي (ع) غير قابل للتجارة".