الديمقراطي يعلن عن مرشح جديد لرئاسة الجمهورية: سيظفر بالمنصب

وقال عضو الحزب مهدي عبد الكريم في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الديمقراطي قرر ترشيح وزير داخلية إقليم كردستان، ريبر أحمد، لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية".وأضاف، أن "المرشح يحظى بمقبولية عالية، وسيظفر بمنصب رئيس الجمهورية".وأمس الأحد، قررت المحكمة الاتحادية، الحكم بعدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية. ذلك على خلفية دعوى تقدم بها أربعة نواب (علي تركي جسوم، وديلان غفور صالح، وكاروان علي يارويس، وكريم شكور محمد) أشاروا فيها إلى أن ترشيح زيباري يخالف أحكام الدستور.