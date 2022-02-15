المحكمة الاتحادية تصدر حكماً بعدم دستورية قانون النفط والغاز في كردستان (وثائق)

اصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عدة احكام بخصوص تصدير النفط في إقليم كردستان خارج موافقة الحكومة الاتحادية.



-الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز والغائه لمخالفته احكام المواد الدستورية.

- الزام الاقليم تسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية وتحديدا وزارة النفط.

-للمدعي الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم مع الاطراف الخارجية بخصوص النفط.

- الزام الطرفين بمراجعة جميع العقود المبرمة لتدقيقها لضمان حصة الاقليم من الموازنة.

-تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف.

-صدر القرار بالاغلبية بمخالفة عضوين فقط. وقال مصدر قضائي للسومرية نيوز، ان "قيام حكومة اقليم كردستان باستخراج النفط وتصديره يخالف احكام المواد الدستورية وعليه قررت المحكمة مايلي:-الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز والغائه لمخالفته احكام المواد الدستورية.- الزام الاقليم تسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية وتحديدا وزارة النفط.-للمدعي الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم مع الاطراف الخارجية بخصوص النفط.- الزام الطرفين بمراجعة جميع العقود المبرمة لتدقيقها لضمان حصة الاقليم من الموازنة.-تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف.-صدر القرار بالاغلبية بمخالفة عضوين فقط.

يذكر ان المحكمة الاتحادية عقدت في وقت سابق من اليوم، جلسة البت بالقضية (59 اتحادية) الخاصة بتصدير النفط في الإقليم خارج موافقة الحكومة الاتحادية.