تحالف السيادة بشأن "الحكومة التوافقية": لا توجد فرصة لها

اعتبر القيادي في تحالف السيادة أحمد المساري، الأربعاء، أنه لا توجد فرصة للحكومة التوافقية، فيما أكد أنه لن يستطيع البقية تشكيل حكومة من دون زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

وقال المساري خلال حديثه لبرنامج "علناً" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "قرار المحكمة الاتحادية بشأن استبعاد هوشيار زيباري محترم وسيتم قبوله من قبل كل الأطراف لكننا نرى فيه جنبة سياسية". وأضاف "ملتزمون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وسندعم مرشحه"، مشيراً الى أن "الاتحاد الوطني ما زال مصراً على برهم صالح". وبشأن تشكيل الحكومة المقبلة، قال المساري "نحن مع مضي العملية السياسية وتشكيل الحكومة"، مشدداً بالقول "لن يستطيعوا تشكيل حكومة بدون مقتدى الصدر".













وتابع "لا توجد فرصة للحكومة التوافقية"، مضيفاً "اذا اردنا حل مشكلة العراق فعلينا الذهاب لحكومة الاغلبية الوطنية والتي تعني عراقية بحتة".

