الحلبوسي يؤكد ضرورة حل مشاكل المنطقة وتحقيق الاستقرار

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " الحلبوسي والوفد النيابي المرافق له التقى رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي السيد صقر غباش، على هامش المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي".واضاف ان " رئيس البرلمان عبَّر سيادته عن شكره وتقديره إلى رئيس الاتحاد البرلماني العربي لجهوده ودوره في رئاسة الاتحاد"، مؤكداً رفضه الاعتداءات التي تتعرَّض لها دولة الإمارات العربية المتحدة"، كما أشار إلى "ضرورة السعي من أجل حلِّ مشاكل المنطقة وتحقيق الاستقرار والأمن العربي والإقليمي الشامل".واشار البيان الى ان "اللقاء ناقش العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، والتأكيد على أهمية زيادة التعاون في المجالات كافة".واوضح ان "غباش أكد من جهته، موقف الإمارات العربية المتحدة تجاه العراق موقف ثابت وراسخ بدعمه لتجاوز الصعاب وتحقيق التنمية والاستقرار".