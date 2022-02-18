دولة القانون: رؤيتنا كانت الوحيدة هي الدقيقة برفض رفع سعر الدولار

اعتبر المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون بهاء النوري، اليوم الجمعة، أن رؤية كتلته برفض الخطوة التي اتخذتها الحكومة في رفع سعر صرف العملة الاجنبية، هي الدقيقة.

وقال النوري في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "كثر الحديث في الآونة الاخيرة عن ضرورة معالجة سعر صرف سعر الدولار والاثار المترتبة على الوضع المعيشي للمواطن، وهذا يعطي دلالة واضحة على ان رؤية ائتلاف دولة القانون كانت الرؤية الوحيدة الدقيقة في رفض الخطوة التي اتخذتها الحكومة في رفع سعر صرف العملة الاجنبية".

وأضاف، "حظي هذا الرفع للاسف الشديد بموافقة أغلب الأطراف السياسية النافذة في مجلس النواب، التي اقتنعت بالمسوّغات التي ساقتها وزارة المالية دعما لقرارها الذي وصفته بالاضطراري, فأقر قانون الموازنة ومواده مع سعر الصرف الجديد للدولار في شهر آذار من العام الماضي من دون اي معالجة للاضرار التي لحقت بالمواطن".