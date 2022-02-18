الحلبوسي: لن نخشى سلاح الأولين ولن نقبل تهديد الآخرين

وقال الحلبوسي في تغريدة عبر تويتر، "منذ البداية اخترنا السياسة بديلاً عن السلاح الذي كان يرفع بوجهنا في مناطقنا، ليقيننا أن العنف لا يبني الدول، بل تبنى بالحرية والعدالة والمساواة وفق دستور حاكم وقوة القانون".وأضاف، "اليوم تظهر ارادات غير منضبطة تحاول كسر هيبة الدولة بهدم اركانها وتهديد مكونات الشعب، فلم نخشى سلاح الأولين ولن نقبل تهديد الآخرين، ولم ولن نغير نهجنا المصر على بناء الدولة بعيداً عن العنف".