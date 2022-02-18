الحلبوسي يبحث مع نظيريه الكويتي والقطري أوضاع المنطقة

وقال مكتب الحلبوسي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "استقبل رئيسَ مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، ورئيسَ مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم في مقر السفارة العراقية في القاهرة، وذلك على هامش المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي".وبحث اللقاء، وفق البيان، "الأوضاع السياسية والأمنية والإقليمية في المنطقة، والتأكيد على ضرورة التنسيق وتوحيد المواقف في المحافل العربية والإسلامية والدولية".