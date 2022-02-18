العراق يبحث "اتفاقية باريس" مع الامم المتحدة

وقال مكتب تائب رئيس البرلمان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "على هامش أعمال جلسة الإستماع البرلمانية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك ولليوم الثاني على التوالي، ألتقى نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخەوان عبدالله أحمد رئيس الجمعية العامة للأمم عبدالله شهيد للدورة (76)، لبحث الموضوعات والقضايا ذات الإهتمام المشترك وفي مقدمتها مشاركة العراق في هذا المحفل الدولي وحضوره مع رؤساء البرلمانات وبحث السبل الكفيلة لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الدول الأعضاء في الإتحاد البرلماني الدولي".واستعرض اللقاء، "آخر التطورات الأقليمية، خصوصاً الجهود الدولية لمواجهة التحديات الأمنية والصحية وتجاوز الأزمات، ومجمل الأوضاع السياسية على الساحة العراقية وإستمرار عمل مجلس النواب في المرحلة المقبلة، فضلاً عن مناقشة إتفاقية باريس حول تغيير المناخ ومراقبة التعهدات والإتفاقيات الدولية في هذا الملف، كما تم بحث السبل الكفيلة لتعزيز مكانة المرأة على مستوى البرلمانات والحكومات والتمكين من ممارسة دورها في المجتمع والعملية السياسية".من جانبه، أعرب رئيس الجمعية، عن "إهتمامه وسعادته بمشاركة رئاسة مجلس النواب في جلسة الإستماع البرلمانية، مؤكداً حرص الأمم المتحدة ومنظماتها لدعم العراق وتعامله مع الأزمات والتحديات لتحقيق التنمية المستدامة وضمان إستقراره في المنطقة".