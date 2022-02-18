التيار الصدري: سماسرة تستجدي عدم استضافة وزير المالية في البرلمان

وقال الشهيلي في تغريدة له عبر تويتر، "عبد الأمير علاوي، فعلاً أنت من العوائل الارستقراطية لذلك لا تشعر بمعاناة العوائل الكادحة (ان جاعت وان شبعت) ورسالتك جاءت بعد استجداء من سماسرة بعدم استضافتك يوم غد (ورفضنا)".وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض وكالات الأنباء رسالة لوزير المالية موجهة إلى الحكومة رافضاً طلب استدعائه لمجلس النواب.ومن المقرر أن يستضيف مجلس النواب، السبت، وزير المالية ومحافظ البنك المركزي؛ لمناقشة سعر صرف الدولار.