الزاملي: سنصدر منع سفر بحق وزير المالية لحين حضوره إلى البرلمان

أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم السبت، أن المجلس استضاف محافظ البنك المركزي مصطفى غالب ونائبه، فيما اشار الى إصدار منع سفر بحق وزير المالية لحين حضوره إلى البرلمان.





وتابع، "سنعقد جلسة طارئة الاسبوع الحالي بناء على طلب مقدم من ٥٠ نائب، لمناقشة السياسة المالية وتهريب العملة وسعر الصرف".



واضاف النائب الاول لرئيس البرلمان، ان "وزير المالية نقل تجاربه الخاسرة للشركات التي ادارها خارجا الى العراق ولم يقدم اي شي لهذا البلد، و ساهم بارتفاع ديون العراق الى 27 تريليون دينار في عام واحد فقط".



واشار الى، ان "وزارة المالية لم ترسل حساباتها المالية لغاية الان، و لم تتخذ اي اجراءات لاستحصال الديون لدى شركات الاتصال والاموال المهربة والفضائيين".



ومضى الزاملي بالقول، "لدي ملفات تدين الوزير نفسه وكذلك وزارة المالية". وقال الزاملي خلال استضافة محافظ البنك المركزي مصطفى غالب ونائبه، "سيتم اصدار كتاب منع سفر بحق وزير المالية"، محملا "وزارة الداخلية وجهاز المخابرات مسؤولية سفره، لحين اكمال متطلبات حضوره لمجلس النواب والادلاء بشهادته وحسم الملفات التي على عاتقه".وتابع، "سنعقد جلسة طارئة الاسبوع الحالي بناء على طلب مقدم من ٥٠ نائب، لمناقشة السياسة المالية وتهريب العملة وسعر الصرف".واضاف النائب الاول لرئيس البرلمان، ان "وزير المالية نقل تجاربه الخاسرة للشركات التي ادارها خارجا الى العراق ولم يقدم اي شي لهذا البلد، و ساهم بارتفاع ديون العراق الى 27 تريليون دينار في عام واحد فقط".واشار الى، ان "وزارة المالية لم ترسل حساباتها المالية لغاية الان، و لم تتخذ اي اجراءات لاستحصال الديون لدى شركات الاتصال والاموال المهربة والفضائيين".ومضى الزاملي بالقول، "لدي ملفات تدين الوزير نفسه وكذلك وزارة المالية".

ولفت الى، ان "البنگ المركزي هيئة مستقلة تحت اشراف السلطة التشريعية ونحن مسؤولين عن متابعة السياسة المالية".

وختم قائلا: "واهم كل من يسعى لتعطيل دور البرلمان التشريعي والرقابي".



وكان مجلس النواب قد حدد، موعداً للاجتماع مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي من أجل بحث سعر صرف الدولار.



وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان، الخميس، انه "برئاسة حاكم الزاملي النائب الاول لرئيس مجلس النواب سيعقد اجتماع مع وزير المالية ومحافظ البنگ المركزي لمناقشة سعر صرف الدولار".



وأضاف البيان أن "الجلسة ستعقد السبت الموافق ١٩ /٢ /٢٠٢٢، عند الساعة الـ 11 صباحاً داخل القاعة الدستورية".