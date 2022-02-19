الزاملي: المرحلة القادمة ستشهد تغييراً جذرياً بوضع العراق

اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم السبت، أن المرحلة القادمة ستشهد تغييراً جذرياً بوضع العراق.





وقال الزاملي في ذكرى استشهاد السيد محمد صادق الصدر ونجليه إن "نستذكر اليوم وبألم بالغ الذكرى السنوية لاستشهاد السيد الشهيد محمد الصدر ونجليه الطاهرين "قدس" على يد العصابة الصدامية الطاغية، في محاولة لاسكات صوت الحق في زمن قلت فيه مثل هذه الأصوات التي تدافع عن المظلوم وتسعى لحياة كريمة للشعوب".

واضاف، "ومن هذا ندرك ان شهيدنا الصدر "قدس" قدم حياته قرباناً للحرية والسلام ورفض الظلم والطغيان والعنجهية، وخط بصرخته المدوية ودمائه الزكية طريق التحرر، و سيكون هدفنا الحالي تحت قيادة سيدنا القائد مقتدى الصدر هو الاقتداء بذلك النهج القويم واستمرارا لسيرة الولي الكريم".

وتابع، ان "تحقيق الأهداف التي سعى لتحقيقها الولي الطاهر " قدس " يتطلب منا جميعاً توحيد الجهود وشحذ الهمم برفض التبعية أي كان شكلها او مسمياتها والعمل على نيل اهداف واحدة تتمثل بتحقيق الامن والاستقرار للبلد وتصحيح المسارات السياسية الخاطئة، وتلبية احتياجات الشارع العراقي، والعمل بقوة نحو تحقيق الإصلاح الذي يطالب به ويؤكد عليه الزعيم العراقي السيد مقتدى الصدر، بدءاً من القضاء على الفساد والتأسيس لحياة حرة كريمة، ترتكزُ إلى دولة مؤسسات قوية قادرة على التصدي لكل من يريد المساس بأمننا وسيادتنا ، والنهوض بالبلد على كافة الاصعدة ".