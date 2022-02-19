العراق والأردن يبحثان تفعيل الدبلوماسية البرلمانية بينهما

وقال مكتب نائب رئيس البرلمان في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ضمن فعاليات وأعمال جلسة الإستماع البرلمانية التي عقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك (الدعم السياسي والإستجابات الشاملة للتعافي المستدام)، ألتقى نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخەوان عبدالله أحمد مع نظيره الأردني هيثم زيادين والوفد المرافق له، لبحث السبل الكفيلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين والتعاون المشترك في المجالات الإقتصادية والإستثمارية والسياحة والطاقة والبناء".وأشاد نائب رئيس البرلمان، بدور المملكة الأردنية الهاشمية الريادي في المنطقة وحرصها على إستقرار العراق، مؤكداً على أهمية تفعيل الدبلوماسية البرلمانية وتبادل الزيارات وتنفيذ الإتفاقيات والتفاهمات بما تخدم المصالح المشتركة للبلدين الجارين".من جنابه، أعرب زيادين عن "سعادته بلقاء الوفد العراقي والتباحث بشأن القضايا والموضوعات ذات الإهتمام المشترك، فيما وجه نائب رئيس مجلس النواب الأردني الدعوة لنظيره العراقي للمشاركة في المؤتمر البرلماني الذي تنوي تنظيمه لجنة الإقتصاد والإستثمار النيابية الأردنية في الصيف المقبل".