اختتام أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي في القاهرة

وقال مكتب رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "اختتمت اليوم، أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة".وانطلقت أعمال المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، في وقت سابق من اليوم، في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، تحت عنوان (دور البرلمانيين في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم العربي).وفي 16 شباط، وصل الحلبوسي يرافقه وفد نيابي، إلى القاهرة، للمشاركة في المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، والمؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.