ألمانيا تشيد بجهود العراق في مكافحة الإرهاب

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن حسين التقى نائب وزير الخارجية الألماني على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الدوليّ في دورته الـ58 المنعقد في مدينة ميونخ الألمانية، وتم بحث آخر المُستجدّات على الساحة العراقيَّة وأبرزها جُهُود تشكيل الحكومة.وأشاد حسين، وفق البيان، "بمواقف ألمانيا الداعمة للعراق في المجال السياسي والاقتصادي والعسكري، مُوضحاً حاجة العراق لدعم ألمانيا وخصوصاً في المجال الاقتصادي، مضيفاً أنَّ استقرار المنطقة مرتبط باستقرار العراق، مُبيناً الحاجة لدعم الأصدقاء وفي مقدمتهم ألمانيا التي تحتل مكانة مميزة عند العراقيين".من جهته، أشاد نائب وزير الخارجيَّة الألمانيّ "بجُهُود العراق في مكافحة الإرهاب، مبيناً أن دعم ألمانيا المستمر له على كافة الصُعد وخصوصاً للعمليّة السياسيّة الديمقراطيّة".وفيما ثمن توبياس لندنر "دور العراق في تحقيق الاستقرار الإقليميّ من خلال الجُهُود الدبلوماسيّة الراميّة لتقريب وجهات النظر بين دول المنطقة"، قدم شكره للحكومة العراقيَّة على الخطوات التي اتخذتها لحل مشكلة اللاجئين".