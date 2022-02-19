هولندا تؤكد أهميّة العراق كدولة مُحورية في الشرق الأوسط

وقال متحدث الخارجية، أحمدالصحاف، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن حسين "التقى مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجيَّة الهولنديّ فوبك هويكسترا، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الدوليّ بدورته الـ58 المنعقد في مدينة ميونخ الألمانية، وتم بحث تطورات العمليّة السياسيّة في العراق وجُهُود تشكيل الحكومة العراقيَّة".وبين حسين، "أهميّة الدعم الهولنديّ للعراق، مُشيراً إلى حاجة العراق للدعم الأوروبيّ في كافة المجالات، في مقدمتها دعم العمليّة السياسيّة، ومشاركة الخبرات الأوروبيَّة في مجال الحوار وتعزيز الديمقراطيّة".من جانبه، شدد وزير الخارجيَّة الهولنديّ، على "أهميّة العراق كدولة مُحورية في الشرق الأوسط، مُشيداً بدوره في مكافحة الإرهاب واستقرار المنطقة، مُبيناً أنَّ هولندا على استعداد دائم لدعم العراق على كافة الصُعد، مُشيداً بالخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقيَّة لحل مشكلة اللاجئين".