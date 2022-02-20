رئيس مجلس القضاء الأعلى يتوجه إلى لندن

وقال القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بتاريخ 20 /2 /2022 توجه رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان الى العاصمة البريطانية لندن بناء على دعوه من حكومة المملكة المتحدة لتوقيع مذكرة تفاهم تخص التعاون بين القضاء العراقي والقضاء البريطاني والاجهزة المختصة بمكافحة الارهاب وتبادل المعلومات المتعلقة بالتحقيقات القضائية في الجرائم الارهابية والتعاون بين المعهد القضائي في العراق والمعاهد النظيرة في المملكه المتحدة".ويرافق رئيس المجلس، وفق البيان، مدير عام الدائرة الادارية والمالية في مجلس القضاء الاعلى ومدير عام المعهد القضائي.