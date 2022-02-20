المالكي يستغرب حديث "شخصيات سياسية" عن التهديد دون أدلة

وقال المالكي في تغريدة عبر تويتر، "العراق دولة وجهدنا مكثف لحفظ الامن وسيادة القانون ورفض الخارجين عليه، لذا نأسف لتكاثرهم في الاونة الاخيرة".وأضاف، "ماشهدناه وسمعناه مؤخرا في وسائل الاعلام عن وجود تهديدات لحياة بعض الشخصيات السياسية، نحن نرفضها بشكل قاطع، لكننا في الوقت ذاته نستغرب من كثرة الحديث عن التهديد من دون تقديم ادلة".وتابع المالكي، "فأما اذا كان التهديد صحيحا، فنطالب هذه الشخصيات بتقديم ادلتها أمام القضاء، وسنكون متضامنين معها، واذا لم يثبت التهديد بأدلة قاطعة، فإننا نطالب القضاء بمحاسبتهم منعاً لارباك الامن والاستقرار والسلام في البلاد".