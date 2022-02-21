السيادة: "الكاتيوشا" تقصف منازل الآمنين وارتال "الفصائل" تحاصر المدن

وقال التحالف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "في الوقت الذي يسعى فيه تحالفنا إلى المزيد من الحوارات التي يمكن لها تقريب وجهات النظر وحسم تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية وباقي الاستحقاقات الدستورية؛ نتابع بقلق بالغ تكرار الاعتداءات الإرهابية التي تطال مقراتنا ومكاتب نوابنا واستخدام الكاتيوشا في قصف منازل الآمنيين ومحاصرة المدن بقوافل من الأرتال المسلحة للفصائل التي لا تخضع أو تلتزم بأوامر القائد العام للقوات المسلحة".وأضاف، أن "هذه الاعتداءات جاءت بعد سلسلة بيانات تهديد صدرت عن شخصيات محددة تنتمي لفصائل مسلحة يعرفها الجميع، أو وصلت عبر رسائل التهديد المباشرة أو غير المباشرة".وفيما ثمن التحالف "مواقف بعض القيادات الوطنية التي أدانت تلك الضغوط والتهديدات المعلنة والاستهدافات الإرهابية المتكررة"، طالب "كافة القوى السياسية بضرورة دعم القضاء العراقي والمؤسسات الأمنية في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم الإرهابية، وملاحقة من صدرت عنهم تلك التهديدات واعتبارهم شركاء في الهجمات الإرهابية وفي تعريض أمن واستقرار العراق للخطر".