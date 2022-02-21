القضاء يكشف أهداف زيارة فائق زيدان إلى المملكة المتحدة

وقال المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن زيدان "يجري زيارة رسمية الى المملكة المتحدة وذلك بناء على دعوة رسمية من وزارة الخارجية البريطانية، حيث تتضمن تعزيز العلاقات القضائية بين البلدين من اجل تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات في مجال بناء القدرات الجنائية وتعزيز المساءلة القانونية في مجال مكافحة الإرهاب".وأضاف البيان، أنه "سيتم أثناء الزيارة توقيع مذكرة تفاهم تخص أسس الشراكة بين البلدين في مجال تدريب القضاة والمحققين العراقيين وتقديم المساعدة الفنية ذات الصلة".وأشار إلى أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى سيستعرض الجهود العراقية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وفق القواعد والإجراءات القضائية العراقية الواجبة التطبيق وبما يتوافق مع التزامات العراق في القانون الدولي".وبين المجلس، أنه "كان في استقبال رئيس القضاء العراقي سفير جمهورية العراق لدى المملكة المتحدة جعفر الصدر وعدد من طاقم السفارة وعدد من الدبلوماسين العاملين في السفارة البريطانية في بغداد".