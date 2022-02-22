الحكيم يؤكد لماثيو تولر أهمية تغليب المصلحة الوطنية العامة على المصالح الخاصة

بحث رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، مع سفير الولايات المتحدة الأميركية ماثيو تولر تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن وسبل تطويرها بما يخدم البلدين ومصالح الشعبين.



وذكر بيان لمكتبه ورد للسومرية نيوز، ان "الحكيم أكد خلال اللقاء "ضرورة تجاوز حالة الإنسداد السياسي التي يعيشها العراق" وأن يتحلى الجميع بإرادة الحل عبر المبادرات السياسية المطروحة لمعالجة الأزمة الحالية".

وبحسب البيان، قال الحكيم، إن "الحلول ممكنة وليست مستعصية إذا غلّب الساسة المصلحة الوطنية على المصالح الخاصة".

ودعا إلى "اعتماد الحوار في حل النزاعات داخليا وإقليميا ودوليا، وقلنا إن المواقف المتصلبة لن تنتج إلا مزيدا من التعقيدات والضرر بالمصالح العامة للدول والشعوب" مشيراً إلى "أهمية الإتفاق على المشتركات والإنطلاق منها في إدارة الأزمات والإشكاليات".