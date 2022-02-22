الزاملي يدعو لانتظام جدول اعمال البرلمان

وقال الزاملي خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته هيأة رئاسة مجلس النواب مع رؤساء الكتل النيابية، بحسب بيان لمكتبه ورد لـ السومرية نيوز، إن "المسؤولية الشرعية والاخلاقية والوطنية تقتضي منا جميعاً كممثلين للشعب الاسراع في حسم تسمية اعضاء اللجان النيابية خلال الايام القليلة المقبلة، والعمل على انتظام جدول اعمال مجلس النواب للبدء بممارسة الدور التشريعي والرقابي المناط به بأكمل صورة".وأضاف، أن "هيأة الرئاسة ستراعي عند تسمية اعضاء اللجان النيابية موضوع الاختصاص والكفاءة والخبرة، فيما وجهت الرئاسة الدائرة البرلمانية للمجلس بتوزيع مشاريع القوانين غير المنجزة في الدورة السابقة لأعضاء مجلس النواب، بهدف انضاجها واكمال تشريعها في الدورة الحالية مع منح الاولوية للقوانين والتشريعات التي تمس حياة المواطن بصورة مباشرة".وأشار الزاملي، إلى أن "هيأة الرئاسة حددت يوم الاثنين الموافق 28 شباط ، موعدًا لعقد جلسة نيابية لغرض حسم تشكيل اللجان النيابية والتصويت على رئاساتها واعضاءها، وتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلق باللجان النيابية، واستضافة وزير المالية، عملاً بقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 والنظام الداخلي للمجلس، بناءً على طلب النائب برهان المعموري مشفوعاً بتأييد 100 نائب ، لافتا الى ان الرئاسة ستستمر بعقد الاجتماعات مع رؤساء الكتل النيابية خلال الايام المقبلة لوضع اللمسات النهائية بهذا الصدد".