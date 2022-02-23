الكتلة الصدرية: وزير المالية لم يعالج مشاكل الوزارات والجباية كانت تذهب لجيوب المفسدين

عقدت الكتلة الصدرية، اليوم الاربعاء، مؤتمراً صحفياً في محافظة النجف، بشأن سعر صرف الدولار، واستضافة وزير المالية في مجلس النواب.

وقال نائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي خلال كلمته، إن "أكثر من 100 نائب وقع على استضافة وزير المالية".



وأضاف أن "ارتفاع سعر صرف الدولار لم تستفد منه الدولة".



ومضى الزاملي بالقول،"لم يعالج وزيرالمالية الحالي مشاكل الوزارات، والجباية كانت عالية وتذهب الى جيوب المفسدين"، مستدركا "نعاهد شعبنا بالمضي بمشروع الإصلاح".



بدوره، قال رئيس الكتلة الصدرية إن كتلته "قامت بتشكيل فرقة عمل وبحسب الاختصاص والكفاءة وبالاستعانة بالخبرات والاستشارات العراقية حول ملفات مهمة جدا، منها ملف الكهرباء والنفط والزراعة والتجارة، وملف الاتصالات والعدل والموارد المائية وهناك ملفات اخرى سيتم التنويه عنها تباعا".

وأكد على "فتح هذه الملفات أمام الرأي العام وأبناء الشعب العراقي بوضوح تام بكل شفافية وفقا للأطر الدستورية والقانونية بدءا من الاستضافات والاستجوابات وصولا الى طرح الثقة".