المحكمة الاتحادية تبدأ جلستها الخاصة بإعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية

عقدت المحكمة الاتحادية، اليوم الاربعاء، جلستها للنظر بالدعوتين المقامتين ضد فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال مراسلنا، إن "المحكمة الاتحادية عقدت جلستها للنظر بالدعوتين المقامتين ضد فتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية".