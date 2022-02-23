دولة القانون يكشف عن عدد نواب الإطار التنسيقي

وقال بهاء النوري خلال حديثه لبرنامج "علناً" الذي تبثه السومرية، إن "الإطار التنسيقي كان عدد نوابه في البداية 88 نائباً وبعد حركة على النواب وصل العدد 93 نائبا وربما يرتفع"، مشيراً الى أنه "مع الاتحاد الكردستاني نحن بحدود 133 نائباً".وأضاف "نذهب باتجاه التوافق لان الأغلبية لم تتحقق وصعب تقصي مكون كبير"، معتبراً أن "المشهد بالأصل معقد بعدم وجود تفاهم حقيقي".وبشأن سعرف الصرف، قال النوري إن "نفس الكتل السياسية التي رفعت لدولار الآن تخفض الدولار".وشدد بالقول "يجب أن تكون ضمن آليات واضحة وصريحة ومعلنة"، مؤكداً أن "دولة القانون لم يصوت على رفع سعر الصرف لأنه لم يحل أي مشكلة".