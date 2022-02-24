العبادي وعلاوي يؤكدان ضرورة تبني ستراتيجية للاصلاح بجميع القطاعات لعبور المرحلة المقبلة

وذكر المكتب الإعلامي للعبادي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي استقبل في مكتبه، رئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي، والوفد المرافق له".وأضاف البيان، انه "جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع السياسية التي يشهدها البلد، وجهود تشكيل الحكومة المقبلة، وأهمية الخروج من الانسداد السياسي الذي وصل اليه العراق".وأشار الى انه "تم التأكيد على ضرورة بذل الجهود الرامية لتقريب وجهات النظر والوصول لاتفافات تخدم البلد وأبناء شعبنا، وتبني ستراتيجية للاصلاح في جميع القطاعات لعبور المرحلة المقبلة".