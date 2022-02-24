الصدر: نشدد على هيبة القضاء ونشيد بدور الحكومة

وقال الصدر في تغريدة على حسابه في تويتر تابعتها السومرية نيوز،: "حسب ما وصلني من معلومات دقيقة، ان هناك ضغوطات حزبية وطائفية على القضاء العراقي بخصوص بعض ملفات الفساد او ملفات بعض المتهمين بالعنف واستهداف هيبة الدولة ومقراتها الخاصة والحيوية".واضاف: " فاننا نشدد على هيبة الدولة بل وهيبة القضاء واستقلاله وعدم تسيسه من خلال تلك الضغوطات المقيتة التي يحاولون من خلالها تبرئة بعض منتسبيهم".واوضح الصدر : " كما نشيدبدور الحكومة في ملاحقة والقبض على بعض المتهمين بالفساد والعنف، ونطلب منهم المزيد من الحزم والقوة ونحن على اتم الاستعداد للتعاون معهم من خلال البرلمان والكتلة الاكبر والتحالف الاكبر.. ولن نسمح بنقض هيبة القضاء والدولة ولن نقف مكتوفي الايدي فهيبة العراق فوق كل انتماء".