الخارجية تتفقد احوال العراقيين في كييف

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "وزير الخارجيَّة فؤاد حسين اجرى اتصالاً هاتفياً بالقائم بالأعمال العراقيّ في كييف حسين عباس، تفقد من خلاله أحوال الجاليّة العراقيَّة والكادر الدبلوماسيّ العامل في سفارة جُمهوريَّة العراق هناك".واضافت ان "الوزير أكد على أهميّة إتخاذ الإجراءات الممكنة بما يكفل أمن وسلامة الجاليّة وأفراد البعثة العراقيَّة في ظل التطورات التي تشهدها الساحة الأوكرانيّة".