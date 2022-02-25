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المالكي يوجه نداءً بعد "محاصرة" القضاء

سياسة

2022-02-25 | 08:24
المالكي يوجه نداءً بعد "محاصرة" القضاء
9,386 مشاهدة

أكد زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الجمعة، أن انتهاك حرمة القضاء يضعف قوة الدولة وهيبتها، فيما دعا مجلس القضاء الأعلى إلى ردع كل مخالفة لأحكامه ومواقفه.

وقال المالكي في تغريدة عبر تويتر، "نداء اوجهه لكل حريص على العراق والسلم الأهلي وحفظ الدولة وهيبتها، مبيناً أن السلوكيات السياسية المخالفة للدستور والقوانين ضعضعت العملية السياسية وزعزعت أمن المواطن".

وأضاف، "لا تضعفوا ما تبقى للدولة من قوة وهيبة، بانتهاك حرمة القضاء والتمدد على مساحة صلاحياته وواجباته؛ لأنه الضمانة الأخيرة التي تجب على الجميع حمايتها والإذعان إليها".

ودعا زعيم ائتلاف دولة القانون، إلى أن "لا تتصرف أي تصرف من شأنه أن يضعف القضاء ويقلل الثقة به، وعلى القضاء أن ينهض بمهمته بشجاعة وحزم، وأن يردع كل مخالفة لأحكامه ومواقفه، وأن يعاقب المتجاوزين على القانون والدستور أياً كانوا".

وأمس الخميس، دعا مجلس القضاء الاعلى، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي الى اجراء تحقيق بعد محاصرة رئاسة محكمة استئناف الكرخ.

وقال المجلس في بيان، إن "محكمة تحقيق الكرخ تتخذ الاجراءات القانونية بحق عدد من منتسبي قوة عسكرية خالفت القانون في رئاسة محكمة استئناف الكرخ"، داعياً القائد العام للقوات المسلحة الى "اجراء تحقيق عاجل عن اسباب قيام قوة عسكرية من جهاز مكافحة الارهاب بمحاصرة رئاسة محكمة استئناف الكرخ".

وأضاف المجلس "ندعو القائد العام للقوات المسلحة لضبط اداء بعض منتسبي الاجهزة الامنية التي تنتهك القانون"، داعياً ايضاً الى "تحري المعلومة من الجهات القضائية المختصة وعدم اعتماد النقل غير الدقيق للمعلومات المضللة".

واعتبر المجلس أن "القانون فوق الجميع ولا حصانة غير الحصانة الدستورية لمن يعطي اوامر او ينفذها خلاف القانون".

 
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