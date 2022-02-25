العراق يمنح سمات الدخول للأوكرانيات

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحّاف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الخارجية خولت القائم بالأعمال العراقي منح سمات دخول للأوكرانيات زوجات العراقيين وأبنائهم".واضاف انه "لدينا تتسيقاً عالي المستوى مع عميد الجالية العراقية في أوكرانيا حسين الكاظمي"، مؤكدا "تلقي طلبات من عراقيين يرومون مغادرة أوكرانيا وعددهم حتى الان بلغ 76 طالباً".واوضح الصحاف ان " الوزارة اوعزت إلى سفارات جمهوريّة العراق في روسيا وبولندا وهنغاريا ورومانيا بفتح خطوط ساخنة لتلقي الاتصالات ممن يمكنهم مغادرة أوكرانيا لتقديم الخدمة لهم".