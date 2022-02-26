إخلاء سبيل 4 مواطنين عراقيين في أوكرانيا.. دعوة للجالية

وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد الصحّاف، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "سفارة جُمهوريَّة العراق لدى أوكرانيا تتمكن من إخلاء سبيل 4 مواطنين عراقيين".ودعا الصحاف، وفق البيان، أبناء الجاليّة إلى "أخذ الحيطة والحذر".تجدر الإشارة إلى ان المواطنين العراقيين الأربعة قد توجهوا إلى الحدود الدولية الأوكرانية مع بولندا، وبعد تجوالهم في مركز المدينة بحثاً عن سكن مؤقت، استوقفتهم الشرطة الأوكرانية وقامت بتفتيشهم والتحفّظ عليهم.