من أوكرانيا.. طلبة عراقيون ينجحون بالوصول إلى رومانيا

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، عن وصول طلبة عراقيين إلى سفارة العراق في رومانيا، بعد مغادرتهم أوكرانيا.

وقالت الخارجية في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، إن "ثلاثة طلبة عراقيين وصلوا إلى سفارة العراق في رومانيا من أوكرانيا".