مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
24
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
24
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
ناس وناس
من
07:45 AM
الى
08:45 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مركز إحصاء يكشف أعلى دولة عربية بالشفاء من كورونا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة
سياسة
2022-02-28 | 03:44
المصدر:
السومرية نيوز
1,018 مشاهدة
قرر مجلس النواب، اليوم الاثنين، تأجيل انعقاد جلسته لمدة نصف ساعة.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، انه "تقرر تأجيل انعقاد جلسة البرلمان لمدة نصف ساعة".
»
انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن،
أنقر هنا
مجلس النواب
جلسة
+A
-A
آخر الاخبار
07:29 | 2022-02-28
07:29
دوليات
مجلس الامن يوجه رسالة الى مصر بشأن الارهاب
07:05 | 2022-02-28
07:05
محليات
حريق في مخزن مفروشات وسط بغداد
06:55 | 2022-02-28
06:55
محليات
تحديد سعر الأمبير الواحد للمولدات الاهلية في كربلاء
المزيد
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
سفينة حربية روسية تدمر طائراتها العسكرية في البحر الأسود!
دوليات
38.51%
09:54 | 2022-02-26
سفينة حربية روسية تدمر طائراتها العسكرية في البحر الأسود!
09:54 | 2022-02-26
توضيح رئاسي بشأن العفو عن نجل محافظ النجف السابق
محليات
25.22%
11:56 | 2022-02-26
توضيح رئاسي بشأن العفو عن نجل محافظ النجف السابق
11:56 | 2022-02-26
طقس العراق.. عودة للأمطار وتغيرات في الحالة الجوية
أخبار الطقس
20.46%
03:05 | 2022-02-27
طقس العراق.. عودة للأمطار وتغيرات في الحالة الجوية
03:05 | 2022-02-27
ملكة جمال أوكرانيا السابقة تنضمّ للجيش للدفاع عن بلدها (صور)
فن وثقافة
15.81%
03:01 | 2022-02-27
ملكة جمال أوكرانيا السابقة تنضمّ للجيش للدفاع عن بلدها (صور)
03:01 | 2022-02-27
المزيد
سياسة
لم تُلغَ.. توضيح من الحلبوسي بشأن لجنة متابعة البرنامج الحكومي
لم تُلغَ.. توضيح من الحلبوسي بشأن لجنة متابعة البرنامج الحكومي
بعد التصويت عليها.. تعرف على أسماء اللجان النيابية الدائمة - عاجل
05:38 | 2022-02-28
مجلس النواب يباشر بمناقشة سعر صرف الدولار – عاجل
04:55 | 2022-02-28
مجلس النواب يبدأ بفقرة استضافة وزير المالية
04:55 | 2022-02-28
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
هل تتأثر منطقتنا بما أقدم عليه بوتين في دونيتسك ولوغاسك الانفصاليتين؟
تقسيم
تقسيم
تبقى واحدة
تبقى واحدة
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.