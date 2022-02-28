مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته نصف ساعة

قرر مجلس النواب، اليوم الاثنين، تأجيل انعقاد جلسته لمدة نصف ساعة.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، انه "تقرر تأجيل انعقاد جلسة البرلمان لمدة نصف ساعة".