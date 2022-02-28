البرلمان يُصوت على تسمية 25 لجنة نيابية دائمة - عاجل

صوت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على تسمية 25 لجنة نيابية دائمة.

وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، ان "البرلمان، صوت على تسمية 25 لجنة نيابية دائمة".