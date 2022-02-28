بعد التصويت عليها.. تعرف على أسماء اللجان النيابية الدائمة - عاجل

وذكرت الدائرة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "اللجان هي:1- القانونية2- المالية3- الأمن والدفاع4- النزاهة5- النفط والغاز والثروات الطبيعية6- العلاقات الخارجية7- الخدمات والإعمار8- الكهرباء والطاقة9- الاقتصاد والصناعة والتجارة10- الاستثمار والتنمية11- التخطيط الاستراتيجي والخدمة الاتحادية12- الصحة والبيئة13- الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم14- النقل والاتصالات15- الثقافة والسياحة والآثار والإعلام16- التربية17- التعليم العالي18- الزراعة19- الشباب والرياضة20- العمل ومنظمات المجتمع المدني21- الهجرة والمهجرون والمصالحة المجتمعية22- الشهداء والضحايا والسجناء23- حقوق الإنسان24- الأوقاف والعشائر25- المرأة والأسرة والطفولة